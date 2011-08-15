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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 13:06 BJT

〔标题新闻〕澳洲7月新车销售经季节调整後增加8.6%至84,733辆,为逾10年来最高单月涨幅

注:该数据为澳洲统计局公布.

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL3E7JF05H]

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