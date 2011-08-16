〔中国金融〕7月新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比降逾两成

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8665元附近
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
路透北京8月16日电---中国央行周二公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.
路透根据央行公布的外汇占款馀额进行计算後得出上述数据.
今年6月金融机构新增外汇占款达2,773.28亿元,环比下降约26%.[ID:nCN1832811]
2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.
外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)
--发稿 赵红梅; 审校 张喜良
路透上海2月6日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价 周一预计会开在6.8665元附近，较上日贬值约109点。
* 人民币小幅震荡微收升 * 美元指数疲弱，中间价微升 * 节后首个交易日成交不大 * 央行货币政策转紧或助稳汇率 (新增评论和收盘报价) 路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五小幅震荡微收升，中间价亦上调 。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘仍偏购 汇，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。节后首个交易日，汇市成交量不大。 他们并表示，今日央行上调公开市场逆回购利率，继续释放货币政策收紧信号，或有助 于维稳人民币。而美联储2月未加息在市场预料之中，市场对此反应不大，未来继续关注特 朗普新政是否会影响美元加息计划。 “今天挺安静的，成交也不大，可能大家还不在状态吧，很多人还没收假。”一外资行 交易员称。 另有中资行交易员表示，理论上中国央行收紧货币政策是能帮助稳汇率，但前提是能吸 引外资流入，但如果结售汇顺差还是扩大，那对稳汇率也没太大作用，还是要看供求关系。 继春节长假前调升中期借贷便利（MLF）利率后，中国央行周五在节后首日亦上调公开
路透北京2月3日 - 人民币兑美元即期 周五早盘震荡走升，中间价亦上调。交易员指出，春节假期美元指数下调，今日中间价和即期价格均走升；但境内客盘购汇仍较多，大行仍需适度提供美元流动性，人民币升幅受限。