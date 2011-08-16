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中国汇市 | 2011年 8月 16日 星期二 18:38 BJT

〔中国金融〕7月新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比降逾两成

路透北京8月16日电---中国央行周二公布的数据显示,今年7月金融机构新增外汇占款约为2,196亿元人民币,环比下降约20.8%.

路透根据央行公布的外汇占款馀额进行计算後得出上述数据.

今年6月金融机构新增外汇占款达2,773.28亿元,环比下降约26%.[ID:nCN1832811]

2010年,中国金融机构外汇占款新增32,682.14亿元,月均为2,720亿元左右.

外汇占款显示包括中国央行、国有商业银行、股份制商业银行等在内的金融体系因净结汇而投入的人民币.由该数据可观察出银行体系买入了多少外汇.(完)

--发稿 赵红梅; 审校 张喜良

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