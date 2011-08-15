〔中国基金〕7月QFII A股基金平均业绩跌逾2%,不及国内股票型基金-理柏

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---汤森路透旗下基金分析公司理柏(Lipper)周一公布报告显示,依已公布准确数据合格境外机构投资者(QFII)A股基金,7月整体平均业绩回落2.11%,今年以来平均业绩则回落7.21%,均滞後于国内股票型开放式基金的表现.
中国各分类基金7月业绩表现分歧,灵活混合型上月业绩增长0.74%,居所有分类之冠,股票型基金略跌0.05%;
今年以来货币市场基金平均业绩以增长1.83%居于领先位置,其馀类型基金均呈亏损状态,股票型基金平均跌6.46%,而平衡混合型基金表现最差,今年以来平均亏损达7.82%.
根据理柏最新的资产数据分析,整体QFII A股基金7月总资产规模初值,较6月修正後终值114.97亿美元回落2.35%至112.26亿美元.A股市场表现不佳,多数QFII基金持续呈现净赎回态势.
唯一独树一格的是Invesco China Opportunity Fund II Class A,7月出现高达34.6%的净申购,未来能否延续此一趋势仍值关注.
所有合格境内机构投资者(QDII)基金7月平均业绩下跌0.52%;今年以来QDII基金平均业绩小幅亏损1.9%,亏损幅度亦小于国内股票基金.
截至7月底止,QDII基金数量继续扩容至43只,基金品种趋于多元.诺安全球黄金投资基金7月单月上涨7.14%,荣登业绩榜首,前七个月业绩已增长14.1%;博时大中华亚太精选股票基金和富国全球债券投资基金7月分别涨2.28%和1.09%分列二、三位.
中国A股市场风向标--中国上证综指.SSEC7月单月下跌了2.18%.(完)
--发稿 林琦; 审校 丁淑琴
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。