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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 13:33 BJT

〔国际油市〕布兰特原油小涨至108美元上方,因经济疑虑缓解

路透新加坡8月15日电---布兰特原油期货周一上扬,因投资者买入风险较高的资产,此前美国和日本的正面经济数据帮助缓解金融市场恐慌情绪.

亚洲股市追随美股走高,黄金和瑞郎等避险资产下跌;继上周走势震盪後,市场人士谨慎地返回市场进行逢低买进.

上周五报告显示,美国7月零售销售录得三个月来最高涨幅,但消费者信心大跌,在部分程度上遮蔽了利好效果.

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