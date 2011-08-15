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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 13:55 BJT

〔表格〕外资8月12日止当周买超菲律宾,卖超北亚地区股票--野村

路透新加坡8月15日电---以下是8月12日止当周外资在亚洲七大股票市场买卖情况:

外资累计买超(净买入)金额 (单位:百万美元,括号表示卖超)

一周 四周 12周 年内迄今 2010年

日本外亚洲市场 (9,555) (11,772) (14,256) (7,186) 63,533

印度 (1,018) (895) 587 1,647 28,840

印尼 (481) (255) 453 749 2,305

日本 (3,821) (5,368) 1,221 47,396 37,313

韩国 (3,117) (5,150) (5,868) (4,670) 19,099

菲律宾 (105) 13 13 523 1,213

台湾 (4,107) (5,928) (8,811) (5,787) 9,402

泰国 (726) 441 (630) 351 2,674

资料来源:野村国际(香港)公司量化研究.(完)

--编译 肖群英;审校 白云

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