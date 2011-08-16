《交易视点》中国债市未来一到两个月可能将延续反弹--中信

路透北京8月16日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新利率产品周报认为，中国紧缩货币政策很可能进入观察期，但中国经济硬着陆的风险较小，寄望出现类似2008年下半年的债市牛市行情不现实，但至少在未来一、两个月内，随着通胀见顶回落、流动性放缓，债市呈现一定幅度的反弹行情还是可以期待的。

**外部冲击致中国经济硬着陆风险小**

金融危机後，中国的经济结构已经出现了一定的转变。与2008年相比，净出口占GDP(国内生产总值)的比重下降了一半左右，经济增长更加依赖于内需。

即使下半年欧债危机演化为金融危机，对中国经济的影响也将大幅低于08年金融危机。

而从目前的形势判断，美欧经济仍在复苏通道中，仅仅是增长放缓，大幅衰退的可能性较小，因此外部经济动荡导致中国经济在下半年出现硬着陆的风险较小。

**政策观察**

7月份的经济增速低于我们的预期，内需增长有明显回落，这是主动宏观调控的结果。

增长的放缓也将使通胀的压力逐渐缓解，另外由于基数的原因，7月份CPI(居民消费价格指数)同比增速为年内高点的概率较大。

然而，从目前的数据看，CPI环比增速仍然偏高，未来食品价格上涨的压力仍然较大，如果政策放松，下半年通胀很难较快回落。

但随着海外金融市场的持续动荡，未来经济及通胀的不确定性也在增加，因此短期来看，央行货币政策很可能将进入观察期。

**市场研判**

我们仍然看好未来一到两个月的债市走势。

首先，紧缩货币政策很可能进入观察期，短期内加息和准备金政策均将被冻结，而且从7月份M1(狭义货币供应量)、M2(广义货币供应量)和信贷的增长状况来看，维持当前的政策力度即可达到控制信贷及流动性的目的，央行无需进一步加码政策力度；

其次，即使货币政策维持当前力度，随着外需减弱带来的滞後效应、银监会整顿票据融资以及商业银行资本充足率约束下的被动惜贷，均可能导致未来几个月宏观金融数据持续低于预期；

第三，从收益率曲线变动来看，我们认为当前短期债券收益率反应了投资者对未来流动性的过度担忧，一旦流动性放缓趋势延续，收益率将继续大幅下降。

中长期债券随着通胀见顶回落以及经济增速持续放缓，收益率也将呈现回落态势，但回落幅度预计将低于短期品种；

最後，由于我国经济出现硬着陆的可能性较小，因此期望债市出现类似2008年下半年的牛市行情是不现实的，但至少在未来一、两个月内，随着通胀见顶回落、流动性放缓，债市呈现一定幅度的反弹行情还是可以期待的。(完)

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