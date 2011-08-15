版本:
中国
亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 13:59 BJT

〔台湾股市〕收于近两周收盘高位,科技股和银行股走高

路透台北8月15日电---台湾股市周一收高2.39%至近两周收盘高位,时值全球市场出现稳定迹象,而上周政府干预以支撑市场和公司回购股票後人气回升.

分析师称,本周市场监管机构组织业绩良好的公司召开的新闻发布会将给市场带来更多正面消息,但是美国和欧洲市场可能成为主要拖累.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐