《中国公司债发行日程表》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])
中国证监会自2007年8月14日颁布实施《公司债券发行试点办法》,标志着中国公司债发行
正式启动.试点公司范围仅限于沪深证交所上市公司及发行境外上市外资股的境内股份有限
公司.
按办法,公司债募集资金用途将不再限于固定资产投资项目,还可用于收购兼并、偿还银行
贷款等股东大会核准的用途.
以下为部分申请发行公司债的上市公司:
发债主体 总额度 拟发规模 期限(年) 年利率 主承销商 主体评级 发行时间
(亿元) (亿元) (网下)
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*重庆机电 不超过10 5 询价区间5.80%-6.60% 招商证券 AA 8/17-8/22
(2722.HK)
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*锡业股份 不超过12 7 询价区间6.55%-6.85% 国信证券 AA 8/17-8/19
(000960.SZ) 中信建投
(附第五年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
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*焦作万方 不超过8 5 6.70% 国泰君安 AA 8/12-8/16
(000612.SZ) (附第三年末发行人上调票面利率和投资者回售选择权)
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注:*代表新增. (完)
--整理 周晓峰; 审校 曹巍浩
发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]
《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》
《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》
《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》
《中国信用债发行日程一览表》
已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]
《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》
《中国2011年已发行金融债一览表》
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。