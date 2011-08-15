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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 14:04 BJT

〔澳新汇市〕澳元和新西兰元扩大涨幅,关注澳洲央行会议记录

路透悉尼/威灵顿8月15日电---澳元和新西兰元周一上涨,因投资者重返风险资产,抛售避险货币瑞郎,不过对全球经济前景疲软的担忧或限制澳元和新西兰元涨幅.

经历过上周的震荡後澳元和新西兰元已处于反弹,并扩大涨势,部分原因是地区股市上涨.澳洲和香港股市均上扬超过2%,标准普尔500股指期货SPc1小涨0.8%.

澳元/美元AUD=D4较上周五纽约收盘位涨0.9%至1.0425美元,上周曾跌破平价水准.

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