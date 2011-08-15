《中国金融市场本周资金面影响因素一览》--8月15日

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透上海8月15日电---随着中国对银行、保险公司等各类金融机构业务的逐渐放开,中国
各个金融市场的联系更为紧密.目前而言,金融市场资金面主要受新股发行、基金发行、新债
发行、债券到期以及中国人民银行公开市场操作等多重因素影响.
以下为本周内(2011年8月13日-8月19日)可能对金融市场资金面造成影响的主要因素一览:
一.资金占用因素:
1.新股发行
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网上申购日 证交所 公司名称 申购代码 发行量(万股) 发行价(元) 市盈率(倍) 主承销商 解冻日
8/17 深 东方精工 002611 不超过3,400 -- -- 中信建投 8/22
8/17 深 精锻科技 300258 不超过2,500 -- -- 光大证券 8/22
8/18 深 新天科技 300259 不超过1,900 -- -- 海通证券 8/23
8/19 深 朗姿股份 002612 不超过5,000 -- -- 平安证券 8/24
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注:最近一个周期的新股认购累计冻结资金5,140.47亿元人民币,详情请点选[ID:nCN1895829]
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2.基金发行
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名称 基金公司 托管行 分销机构 发行时间 备注
景顺长城大中华 景顺长城 境内:工商银行 农业银行、中信建投等 8/19-9/19 预定募集规模为8亿美元
股票基金(QDII) 境外:渣打银行(香港)
富安达优势 富 安 达 交通银行 国泰君安、安信证券等 8/16-9/16
成长股票基金
平安大华行业 平安大华 中国银行 农业银行、中信证券等 8/15-9/16
先锋股票基金
深证300ETF 汇 添 富 工商银行 上海银行、安信证券等 8/15-9/9
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 申银万国、招商证券等 8/15-9/14
易方达创业板ETF 易 方 达 工商银行 海通证券、中信证券等 8/15-9/14
嘉实信用债券基金 嘉实基金 中国银行 海通证券、申银万国等 8/8-9/9
农银汇理策略 农银汇理 中信银行 工商银行、国泰君安等 8/8-9/2
精选股票基金
深证基本面60ETF 建信基金 民生银行 光大证券、招商证券等 8/8-9/2
建信深证基本面 建信基金 民生银行 中国银行、海通证券等 8/8-9/2
60ETF联接基金
华安深证300 华安基金 中国银行 建设银行、农业银行等 8/1-8/26
指数基金(LOF)
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 国信证券、平安证券等 7/27-8/26
深证民营ETF 鹏华基金 建设银行 农业银行、光大证券等 7/27-8/26
联接基金
招商安达 招商基金 农业银行 工商银行、招商证券等 7/26-8/26 募集目标上限为50亿人民币
保本混合基金 (不包括募集期利息)
华泰柏瑞信用 华泰柏瑞 中国银行 招商银行、华泰证券等 7/25-8/19
增利债基金(封闭期三年)(LOF)
汇添富黄金 汇 添 富 境内:工商银行 交通银行、光大证券等 7/25-8/25 募集份额目标上限为50亿份
及贵金属基金(LOF)(FOF) 境外:布朗兄弟哈里曼银行 (不包括利息折算的份额)
海富通稳进增利 海 富 通 建设银行 中国银行、长江证券等 7/25-8/19 募集规模为30亿元
分级债券基金(封闭期三年)(LOF) (不包括募集期利息)
金鹰策略 金鹰基金 中信银行 中国银行、银河证券等 7/20-8/26
配置股票基金
纽银新动向 纽银梅隆西部基金 建设银行 国泰君安、中信建投等 7/20-8/16
灵活配置混合基金
国泰事件驱动 国泰基金 建设银行 工商银行、民生证券等 7/15-8/15
策略股票基金
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3.主要新债发行(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 规模 期限 债券类型 缴款时间 备注
(亿元) (年)
财政部 300 1/3/5 凭证式国债 8/10-8/23
财政部 280 30 记账式国债 8/11-8/15 2011年第16期续发债
财政部 300 10 记账式国债 8/18-8/22
国开行 150 153天 贴现金融债 周二
国开行 150 10 固息金融债 周四 2007年第25期增发债
农发行 250 1 固息金融债 周四
中煤能源 150 5 中期票据 周四
(1898.HK)(601898.SS)
二.资金投放因素
1.公开市场央票及正回购到期(单位均为亿元人民币)
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央票到期 正回购到期 合计
640 250 890
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2.主要债券到期(规模在50亿元人民币以上)
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发债主体 债券类型 到期本金规模 到期时间
(亿元)
铁道部 短期融资券 150 上周六(13日)
铁道部 超短期融资券 100 周一
财政部 固息国债 300 周一
农发行 固息金融债 120 周一
财政部 储蓄国债 120 周二
进出口行 固息金融债 150 周五
注: 考虑到资金到账时间因素,本周路透对债券到期的统计时间段为上周六至本周五.
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3.本周新股资金解冻
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简称 发行量(万股) 发行价(元) 中签率(%) 网上冻结资金(亿元) 合计冻结量 申购日 解冻日
无
=======================================================================================(完)
--整理 周晓峰; 审校 李宏薇
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。