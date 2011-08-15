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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 14:10 BJT

〔东京汇市〕瑞郎兑美元及欧元大跌,市场猜测瑞郎将采取钉住欧元策略

* 瑞郎兑美元和欧元触及两周低位

* 报纸报导後外界持续猜测欧元-瑞郎将采取钉住汇率

* 本周德法峰会受关注

* 美国零售业销售数据强劲令美元/日圆获得一些支撑

路透东京/悉尼8月15日电---瑞郎兑美元和欧元周一在亚洲市场大跌逾2%至两周低位,因市场警惕瑞士央行将采取进一步行动打压瑞郎,此前市场获得更稳定的支撑.

有关瑞士央行将把瑞郎钉住欧元的揣测升温,此之前瑞士报纸SonntagsZeitung周日报导称,瑞士央行拟将欧元/瑞郎目标汇价设定在稍高于1.10瑞郎处.

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