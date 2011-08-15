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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 15:16 BJT

〔标题新闻〕印尼拟给予投资逾1万亿卢比的基本金属/石化等企业5-10年免税期--财政部长

注:1万亿卢比(约合1.17亿美元)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nJ9E7J201I]

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