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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 14:17 BJT

〔日本股市〕日经指数录得近两个月最大单日上涨,受强劲GDP数据提振

路透东京8月15日电---日股日经指数周一录得近两个月最大单日上涨,受日本国内生产总值(GDP)数据好于预期提振,此外全球市场亦从上周的大幅波动中复苏.

日经指数.N225收高1.4%,报9,086.41点.东证股价指数.TOPX上涨1.2%,报777.12点.(完)

--编译 李富强;审校 王洋

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