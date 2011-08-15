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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:35 BJT

〔中国期货〕证监会研究开放外盘经纪业务,试点名单或下月确定--报载

路透北京8月15日电---中国经济观察报近日报导称,近期证监会正加快讨论开放期货公司外盘经纪业务,将选取3-4家期货公司作为试点,试点名单或在下个月确定.

报导援引接近监管层人士透露,此次试点公司的选择标准将与分类监管的评级相关.目前,各主要参选的期货公司尚未上报方案,正紧张等候监管层的通知.

接近监管层的人士指出,从分类评级的角度来选择,可以将试点数目控制在3-4家,比较符合监管层的想法.

报导称,此次可能入选的三家试点公司是:中粮期货、中国国际期货和南华期货.

今年2月,中国证监会曾就《期货公司期货投资咨询业务试行办法》向社会公开徵求意见.当时,证监会有关部门负责人表示,在期货投资咨询业务推出後,证监会将进一步深入研究期货公司外盘经纪等期货创新业务.

中国期货业协会最新统计资料表明,1-7月份全国期货市场累计成交量为576,378,669手,同比下降29.62%.(完)

--发稿 李文科; 审校 张喜良

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