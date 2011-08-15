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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 14:58 BJT

更正:〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎上涨逾3%,因报导称瑞士央行将设定汇率目标

(更正:因译文有误,内文第二段改为"瑞士报纸SonntagsZeitung",非"周日法兰克福汇报")

路透新加坡8月15日电---欧元兑瑞郎周一扩大涨幅至逾3%,此前一份瑞士报纸报导称,瑞士央行将设定欧元兑瑞郎汇价的波动限制,且将竭尽全力加以捍卫.

瑞士报纸SonntagsZeitung周日报导,汇率目标可能是略高于1.10瑞郎,这样瑞士央行可以逐步上调.[ID:nCT0392002]

欧元兑瑞郎EURCHF=R涨3.3%至1.14400,进一步远离上周在电子交易平台EBS上所及的纪录低位1.00750瑞郎。

美元兑瑞郎CHF=亦大涨2.7%至0.79883.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬/王冠中

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