更正:〔欧洲汇市〕欧元/瑞郎上涨逾3%,因报导称瑞士央行将设定汇率目标

路透新加坡8月15日电---欧元兑瑞郎周一扩大涨幅至逾3%,此前一份瑞士报纸报导称,瑞士央行将设定欧元兑瑞郎汇价的波动限制,且将竭尽全力加以捍卫.

瑞士报纸SonntagsZeitung周日报导,汇率目标可能是略高于1.10瑞郎,这样瑞士央行可以逐步上调.[ID:nCT0392002]

欧元兑瑞郎EURCHF=R涨3.3%至1.14400,进一步远离上周在电子交易平台EBS上所及的纪录低位1.00750瑞郎。