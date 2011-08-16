《交易视点》中国信用债投资环境转暖,三年内中高等级债可考虑--中信

路透北京8月16日电---中国大型投行--中信证券(600030.SS)最新信用产品周报认为，经历7月份的大幅调整後，风险因素趋于弱化，中国信用债整体投资环境逐渐转暖，投资者可以考虑3年以内中高等级信用债，但对低等级信用债则需待政策宽松的明确信号及欧美债务危机明朗後再考虑。

**信用债整体投资环境逐渐转暖**

6月份信用债投资策略报告《超预期冲击与配置机会》中提出三季度信用债面临通胀超预期的利率风险、流动性紧张推升信用利差以及城投债信用风险向实体企业蔓延的违约风险等风险因素，认为整体投资环境偏负面。

经历7月份的大幅调整後，再度评估上述风险因素的结果表明大部分因素趋于弱化，信用债整体投资环境逐渐转暖。

**风险因素弱化**

风险因素趋于弱化：

（1）CPI(居民消费价格指数)及利率风险缓解。虽然对CPI回落的幅度仍有分歧，但CPI回落趋势基本一致，除非出现很强的超预期因素，否则信用债的收益率对CPI偏高的不利预期已经反映。

而利率产品尤其是短端利率经历大幅上升後，从信用债的角度考虑，利率风险已经大为缓解。

（2）资金面缓和。就当前时点而言，国内经济开始放缓，CPI基本见顶，货币供应量大幅下降，再加上外围金融市场大幅波动以及经济形势的不确定性，央行货币政策进入观察期的可能性非常大。

而《二季度货币政策执行报告》中“加强对国内外经济形势的观察和分析，把握好政策的力度和节奏”以及“巩固前期调控成果，科学评估判断政策的当期和预期效果”的表述也一定程度上隐含政策进入观望期，流动性紧张的预期将会大为缓解，前期由于资金异常紧张推升信用利差的因素逐渐弱化。

（3）信用风险未到临界点。从整体公司盈利情况以及经济形势看，目前系统性的企业经营或基本面恶化可能性较小，更多的是个券或行业风险，因此信用风险对信用债收益率的影响经过7月份的冲击後逐渐趋于弱化。

（4）供给偏多。前期市场调整期间停滞的发行在市场稳定并恢复需求後将会逐步释放，中票发行量将会明显增加，且更多的是中长端的供给。另外考虑到收益率处于历史高位，供给放量不会直接推高收益率，可能的情况是导致信用债收益率的下降要晚于利率产品。

（5）策略建议：依然维持前期的判断，主要考虑3年以内中高等级信用债，对于低等级信用债则需要等待政策宽松的明确信号及欧美债务危机明朗後再考虑。

**交易所市场**

（1）上周交易所市场回购利率大幅下降至此轮调整前的低位，信用债出现大幅反弹，尤其是前期跌幅巨大的低等级城投债反弹力度最大。

（2）公司债供给可能维持每月200亿人民币高水平。目前已公布公司债潜在发行量969.7亿，短期供给较为充足。另外每月董事会预案发行公司债的公司在20个左右，也未後续公司债持续供给提供了基础。

（3）策略建议：二级市场继续增持短久期高等级信用债，如08石化债、11上港01以及08宝钢债等，并在一级市场供给放量时逐步选择增持质押比率高且更易回购的AA+以上的中高等级公司债。(完)

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