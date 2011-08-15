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亚洲 | 2011年 8月 16日 星期二 07:15 BJT

****主要国家经济指标预测--8月16日****

路透8月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

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8月16日(周二)

0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月修正值 顺差28.0 顺差72.0

进口 +26.8% +24.8%

出口 +17.4% +27.3%

0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +1.5%

(较上年同期) +3.2% +5.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1%

(较上年同期) +4.3% +4.2%

零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% 持平

(较上年同期) +5.0% +5.0%

扣除贷款後的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.2% 持平

(较上年同期) +5.1% +5.0%

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 0.0 0.0

0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.3% +0.8%

(较上年同期) +1.8% +2.5%

1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- -0.5%

1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60 62.9

建筑许可年率(万户) 60.6 61.7

1230 美国出口物价 7月 +0.1% +0.1%

进口物价 -0.1% -0.5%

1230 加拿大制造业销售 7月 -0.4% - 0.8%

1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- +4.8%

1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.2%

产能利用率 76.9% 76.7%

2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 -- +2.2%

　　 产出物价 -- +1.7%

附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值

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8月14日(周日)

2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.3% -0.7%

GDP年率 -1.3% -2.6%

民间消费支出 -0.1% -0.5%

资本支出 +0.2% +0.5%

外部需求 -0.8% -0.9%

8月15日(周一)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.7% --

(较上年同期) -0.6% --

1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 负7.72 0.00

1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 净流出295 --

外资购买美国公债(亿美元) 净卖出45 --

1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15 (完)

--整理 李富强/侯向明;审校 徐文焰

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