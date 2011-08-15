主要国家经济指标预测--8月16日****

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透8月16日电---以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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8月16日(周二)
0300 韩国贸易收支修正值(亿美元) 7月修正值 顺差28.0 顺差72.0
进口 +26.8% +24.8%
出口 +17.4% +27.3%
0600 德国国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季初值 +0.5% +1.5%
(较上年同期) +3.2% +5.2%
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 7月 -0.1% -0.1%
(较上年同期) +4.3% +4.2%
零售销售物价指数(RPI)(较前月) -0.2% 持平
(较上年同期) +5.0% +5.0%
扣除贷款後的零售物价指数(RPI-X)(较前月) -0.2% 持平
(较上年同期) +5.1% +5.0%
0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 6月 0.0 0.0
0900 欧元区区内生产总值(GDP)(较上季) 第二季初值 +0.3% +0.8%
(较上年同期) +1.8% +2.5%
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 8月13日当周 -- -0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 7月 60 62.9
建筑许可年率(万户) 60.6 61.7
1230 美国出口物价 7月 +0.1% +0.1%
进口物价 -0.1% -0.5%
1230 加拿大制造业销售 7月 -0.4% - 0.8%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 8月13日当周 -- +4.8%
1315 美国工业生产(较前月) 7月 +0.4% +0.2%
产能利用率 76.9% 76.7%
2245 新西兰生产者物价指数(PPI)投入物价 第二季终值 -- +2.2%
产出物价 -- +1.7%
附:主要国家上两日已发布经济指标与预估值对照表:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值
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8月14日(周日)
2350 日本国内生产总值(GDP)(较前季) 第二季 -0.3% -0.7%
GDP年率 -1.3% -2.6%
民间消费支出 -0.1% -0.5%
资本支出 +0.2% +0.5%
外部需求 -0.8% -0.9%
8月15日(周一)
0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 7月 -0.7% --
(较上年同期) -0.6% --
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 8月 负7.72 0.00
1300 美国总体资本流动(亿美元) 6月 净流出295 --
外资购买美国公债(亿美元) 净卖出45 --
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房市指数 8月 15 15 (完)
--整理 李富强/侯向明;审校 徐文焰
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。