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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 14:53 BJT

〔澳洲股市〕收高2.6%,受低接买盘和企业财报带动

路透悉尼8月15日电---澳洲股市周一午盘拾得动能,终场得以收高2.6%,因围绕债务危机和经济衰退的恐慌减弱後,投资者开始进行逢低承接.

强劲的企业财报也扶助人气.LeightonLEI.AX大涨8.3%,此前该公司保持2012年财测不变,为市场提供支撑.Ansell(ANN.AX)劲扬4.1%,受助于全年业绩和股票回购.

根据最新数据,澳股指标S&P/ASX 200指数收涨110.3点,报4,282.9点.(完)

--编译 洪曦;审校 白云

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