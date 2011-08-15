〔中国股市〕沪综指收升1.3%创一个月最大涨幅,银行股带动大盘四连涨

路透北京8月15日电---中国股市沪综指周一收升1.3%,创一个月最大单日涨幅.银行股受"平台贷"隐忧有望化解提振,带动A股午後走出反弹行情.虽然大盘已连续四日上涨,不过分析人士预计,在成交低迷情况下,短线大盘料将横盘整理.

沪综指.SSEC收报2,626.770点,上涨33.597点.上证180金融指数.SSE180FI收扬2.67%.但今日沪市A股成交额则萎缩至908亿元人民币,上周五为997亿.

华泰证券分析师周林称,地方融资平台风险或降低,及银行股估值较低引发资金回补,是促使银行股出现此轮反弹行情的两大因素.

中国财政部周一发文对地方债务偿还和在建项目後续融资解决办法列出了多条出路.合规项目有望继续获得贷款,广为诟病的银行业地方政府融资平台贷款风险亦见化解曙光.[ID:nCN1898621]

中信建投策略分师郑联盛亦表示,银行最直接的风险释放了,银行股整体表现要强于大盘,可以说是带动A股反弹的原因之一.

不过,周林预计,"反弹能否延续还要看交易量能否跟上,从目前看短线震荡的概率更大,...将围绕2,600-2,675点区间窄幅震荡."

沪深300指数8月合约CIFQ1尾盘报2,903.0点,涨1.25%,成交量为126,584手.(完)