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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 17:09 BJT

更正:《外汇动态》欧洲开盘:瑞郎大跌,受瑞士央行拟设定汇率目标消息影响

(更正:因译文有误,内文第一段应为"全力阻止瑞郎升值",非"全力捍卫瑞郎升值")

0644GMT---瑞郎兑欧元EURCHF=大跌3%,一份报导称瑞士央行准备设定欧元/瑞郎汇率下限,目标汇率水准可能在略高于1.10水平,以此全力阻止瑞郎升值.瑞郎投资者因此削减瑞郎多头仓位.

欧元兑瑞郎EURCHF=一度跳涨至1.1458瑞郎,为两周来最高水平,并且远远脱离上周所及、与平价相去不远的纪录低位.

美元兑瑞郎CHF=亦上涨逾2.5%至0.7989瑞郎.

欧元兑瑞郎的涨势,扶助欧元/美元EUR=上涨0.5%至1.4321美元,市场也关注德法峰会,以及有关对欧元区债券发行可能性的讨论.

日圆走跌.美元兑日圆JPY=上涨0.25%至76.88日圆.欧元兑日圆EURJPY=R上涨0.8%,报110.08日圆.(完)

--编译 洪曦;审校 王冠中

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