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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 15:14 BJT

〔日本债市〕收盘近持平,成交量创逾两年最低水准

路透东京8月15日电---日本政府公债期货周一维持在接近前一交易日收盘位的水准,不过市场缺乏指引,因许多市场人士因日本盂兰盆节而休假.

9月10年期日债期货2JGBv1成交量为9,000口,为自2009年1月以来最低,也远低于上周的平均每日成交量26,883口.

9月10年期日债期货下跌0.01点至142.11,稍早曾高见142.18,但在上周五英国伦敦国际金融期货及期权交易所(LIFFE)日债期货收盘价FYBc1142.19附近受限.该档日债期货囿于波幅为0.10点的窄幅区间.

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