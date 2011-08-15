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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 15:11 BJT

〔欧洲汇市〕瑞郎暴跌,此前报导称瑞士央行将设定汇率目标

路透苏黎世8月15日电---瑞郎兑欧元周一跌至两周低位,此前一份瑞士报纸报导称,瑞士央行不久将设定欧元兑瑞郎汇率下限,旨在限制瑞郎升值.

0700 GMT时,瑞郎兑欧元报1.1346,低于周五纽约收盘的1.1087.

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