〔外汇期权〕欧元/美元期权波动率下跌,风险逆转指标持坚--IFR

IFR伦敦8月15日电---欧元/美元期权波动率上周末前走软,今日依然承压,经历上周震荡走势後,市场已露出安定迹象.

一个月期欧元/美元期权波动率从上周二触及的14个月高位16.0%降至13.7%,一年期波动率从14.7%降至14.0%.不过,一个月期/delta值为0.25的期权风险逆转指标(RR)依然持坚,上周五尾盘报3.4%,暗示市场偏好欧元卖权.

瑞郎期权gamma仍有买兴支撑,现汇经历上周盘中大幅波动後,今日急挫,因有报导称,瑞士央行拟设定瑞郎/欧元目标汇价.[ID:nCT0392002]

一周期美元/瑞郎期权波动率高于30.0%,一个月期权仍在22.75%附近,较同档欧元/美元期权波动率的价差仍高于9.0%.

一周期欧元/瑞郎期权波动率追平上周高位35.0%,现汇目前已尽数收复近期1.1400-1.0075跌势的所有失地.一个月期波动率报约25.0%.

一个月期澳元/美元期权波动率今日在亚洲时段报15.9%,上周在20.5%.

一个月期美元/日圆期权波动率报11.8%,上周四创下五个月新高14.2%,因现汇未跌破近期创下的纪录新低点.一个月期RR报1.85%,上周五尾盘报2.1%,暗示市场偏好日圆买权.(完)

--编译 白云; 审校 高琦

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