《交易视点》中国信用债回售权的信用价值凸显,中票优势尚不明显--中金

路透北京8月15日电---中国大型投行--中金公司发布最新的中国信用策略周报认为，年内大多数债券直接回售都好于继续持有，信用债的回售权价值不仅体现在规避利率风险上，而且也能够为投资者提供一定的信用保护。

此外，伴随收益率曲线的逐步陡峭化，中票相对与短融的吸引力将逐步提升，但目前持有回报优势仍不够明显，未来新增供给的3-5年高等级中票,投资者可慢慢增加配置。

**回售权的信用保护价值凸显**

11常中小债和10武中小债两支附有定向转让选择权条款的企业债即将进入定向转让选择期。由于目前市场利率相对债券发行时已经大幅提升，我们建议投资者行使定向转让权，换持收益率及流动性更有吸引力的品种。

从2010年年报的情况看，两个受让人账面都有较为充足的货币资金等流动性资产支持，应有较强的受让能力。不过由于定向转让不成功并不触发债券的实质违约，理论上投资者仍存在无法成功行使转让权被动持有债券到期的可能性。

建议投资者可以同时关注年内进入回售期的债券，大多数债券直接回售都好于继续持有。

我们认为信用债的回售权价值不仅体现在规避利率风险上，而且也能够为投资者提供一定的信用保护：第一，提前获得本金有利于降低违约风险；第二，在二级市场难以卖出的情况下提供了流动性；第三，可以借回售的压力逼迫发行人提高票面利率，增加信用风险补偿。

**低配钢铁行业AA级及以下债券**

钢铁行业信用资质的恶化主要源于07-08年的盲目投资扩张，行业内部现金流和偿债能力恶化的趋势从10年以来有所缓解，但钢铁行业发行人的短期债务占比近年来持续上升，在银行贷款收缩的环境下，面临的流动性压力在增大。

这种流动性压力可以从近期以公司债为主的钢铁企业发债明显增多看出，并且融资用途接近70%都是替换贷款，而不是投资支出。

从对债券发行人的短期流动性筛查情况看，除华菱外柳钢、三钢短期资金周转风险偏大，需要保持关注。

为防范信用事件造成的估值风险，建议投资者对钢铁行业中AA级及其以下的发行人进行低配，这部分占比接近70%。

**银行间:短融收益率快速下行,中票回暖尚需时日**

近期利率产品的回暖对于信用市场的情绪改善有正面作用，不过供需状况以及企业信用风险加大仍是制约市场表现的两大负面因素，考虑到未来信贷投放不会像08年底次贷危机时那样迅速放松，我们认为企业的流动性风险将是未来困扰市场的一个长期因素，维持以配置高评级为主的判断。

期限结构上，伴随收益率曲线的逐步陡峭化，中票相对与短融的吸引力将逐步提升，但目前持有回报优势仍不够明显，建议投资者在未来新增供给逐步释放的过程中慢慢增加对3-5年高等级中票的配置。

本周新发短融推荐AAA级武钢和中广核，以及AA+重汽；对于流动性要求不高的投资者可考虑适当配置有担保短融三维和金城，以及成都中校集合票据。

**交易所:低评级大幅反弹,但尚未反转**

本周交易所信用债出现大幅反弹，主要的推动力应该来自于股市的避险资金，而不是配置型资金。

我们认为交易所信用债的拐点并未到来，对于低评级债券的反弹，我们的建议是继续减持，而不是买入，无论是城投债还是房地产公司债，信用风险并没有减弱。

对于高等级债券，目前收益率已恢复至与银行间中票持平甚至略低的水平，考虑到未来公司债的潜在供给仍然较大，目前配置价值也一般，建议投资者放慢配置节奏，静待後续新券发行带来的更好配置机会。

本周发行的焦作万方债短期流动性风险较大，我们将其评分下调至4-，不适合长期配置，发行利率由于缺乏回购优势而明显高于中票和交易所老券，但考虑回购利差因素，一二级利差也较有限。

**评级调整**

本周共有2 家发行人主体评级上调1 小档，我们的评分均保持不变。(完)

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