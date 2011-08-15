〔路透专访〕德国外贸协会主席敦促德法领导人同意推出欧元债券

路透柏林8月15日电---德国外贸协会(BGA)主席敦促德法两国领导人周二在巴黎会议上同意联合发行欧元区债券,不过到目前为止,德国政府都一直强烈反对此提议.

BGA主席伯尔纳(Anton Boerner)接受路透采访时表示,若不推出所谓的欧元债券,那麽欧元区债务危机恐有导致全球衰退的风险.