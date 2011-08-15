《外汇动态》欧元/美元或在1.4340-50区域遭遇技术阻力

0711GMT--瑞士媒体报导称,瑞士央行或将设定欧元兑瑞郎EURCHF=R的汇率下限,推动欧元兑美元上扬EUR=.[ID:nCT0392002]但从走势看,该消息引发的上涨动能或将消退,因交易员寻求锁定获利.