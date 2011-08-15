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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 15:29 BJT

《外汇动态》欧元/美元或在1.4340-50区域遭遇技术阻力

0711GMT--瑞士媒体报导称,瑞士央行或将设定欧元兑瑞郎EURCHF=R的汇率下限,推动欧元兑美元上扬EUR=.[ID:nCT0392002]但从走势看,该消息引发的上涨动能或将消退,因交易员寻求锁定获利.

据传在1.4340-50美元区域挂有主权卖单,而且在同一区域布有技术阻力位,这令欧元兑美元难以升穿该区域.

100日和21周移动均线切入位目前分别在1.4349美元和1.4352美元.(完)

--编译 兰秀娟;审校 丁琦

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