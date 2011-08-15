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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 15:22 BJT

〔瑞士数据〕7月综合PPI较前月下降0.7%,较上年同期下滑0.6%

路透8月15日电---瑞士联邦统计局周一公布,瑞士7月综合生产者物价指数(PPI)较前月下降0.7%,较上年同期下滑0.6%.(完)

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