《汇市解析》--技术面及价位预测(II)

路透伦敦8月15日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:

* 欧元/美元:市场继续在1.4000/1.4500的较宽区间交投,不过偏向看空欧元.主要阻力位仍在1.4575/80的7月高位附近,主要支撑在1.4030的200周移动均线切入位略上方,要攻克该水准仍不太容易.1.3835低点上方有较小支撑,目前支撑位于1.4135附近,阻力位在1.4350区域,若能达到,下一道阻力在7月末高位1.4535.

* 英镑/美元:英镑的低点继续下移,但也未真正形成突破行情.上周末升至1.6250/60区域上方,英镑有上探1.6380区域的潜力,其後一道阻力位是从4月高点1.6750拉出的趋势线切入位1.6450.市场延续区间交投,不过升势持续放缓,下行的可能性依然存在.若重新跌至1.6220,则目标再度瞄准1.6170,而位于1.6080/90的200日均线依然构成关键支撑,若直接跌破该支撑,则很可能瞄准更低的目标位.

* 美元/日圆:美元继续在76.25/30区域的主要低点附近构筑底部,上周曾数次试图突破,但无功而返.若跌破这些关键低点,美元或进一步跌向74.50.10年期美国公债收益率(殖利率)继续僵化态势,在其升破2.5%之前,暂时难以判断美元的走势.美元须升破77.80区域,才可能上探55日移动均线,以及其後79.50/60水准的更大阻力位.一旦突破後者,则有可能升向81.00水平的趋势线阻力位.

纽约 当日 今年来 2010年

0719GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

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欧元/美元 EUR= 1.4300 1.4248 +0.36 +6.90 1.3377

美元/日圆 JPY= 76.85 76.67 +0.23 -5.30 81.15

欧元/日圆 EURJPY=R 109.87 109.24 +0.58 +1.17 108.60

美元/瑞郎 CHF= 0.7959 0.7777 +2.34 -14.74 0.9335

英镑/美元 GBP= 1.6271 1.6276 -0.03 +4.31 1.5599

美元/加元 CAD= 0.9882 0.9869 +0.13 -0.85 0.9967

澳元/美元 AUD= 1.0422 1.0354 +0.66 +2.15 1.0203

新西兰元/美元 NZD= 0.8365 0.8319 +0.55 +7.37 0.7791

澳元/日圆 AUDJPY=R 80.070 79.380 +0.87 -3.61 83.070

新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.320 63.780 +0.85 +1.69 63.250

英镑/日圆 GBPJPY=R 125.03 124.79 +0.19 -1.29 126.66

澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2434 1.2437 -0.02 -5.21 1.3117

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附注:上收市价是纽约汇市2030 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 丁琦; 审校 隋芬

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