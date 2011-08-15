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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 15:37 BJT

〔全球金市〕金价恐连续第三日下滑,因市场风险偏好重燃

路透新加坡8月15日电---金价周一下滑0.4%,可能录得连续第三日下跌,因风险偏好重燃令投资者进入股市,离开避险资产.

交易商和分析师表示,亚洲买兴尤其是来自中国的买兴,帮助抵消了部分卖压,使金价从稍早下滑1%的跌势中拉回.

"投资者已从买黄金卖股票的模式转至卖黄金买股票的模式,因为亚洲股市的表现好于黄金,"一位驻香港的交易员表示.

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