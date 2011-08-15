〔中国债市〕信用债收益率估值续降,短融扩大跌幅--交易商协会

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透北京8月15日电---中国银行间市场交易商协会周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,本周短期融资券和中期票据的收益率估值继续走低,其中短融跌幅还有所扩大,达13-16个基点(bp).
除三年期AA和五年AA+级中票收益率估值持平于上周水平外,其馀品种的中票估值下跌3-7个bp.
上周一发布最新非金融企业债务融资工具定价估值显示,当周短期融资券和中期票据的收益率估值多数下跌,且短融跌幅尤甚,达7-13个基点(bp).[ID:nCN1883289]
中国银行间债市周一早盘机构心态平稳,现券收益率大多盘整,但一些投资价值相对较高的中长期政策性金融债和信用债收益率小幅走低.[CN/CN]
以下为各品种的具体估值情况:
发行主体评级 一年期 三年期 五年期
最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp) 最新 较上次(bp)
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重点AAA 5.18 -16 5.27 -7 5.41 -5
AAA 5.30 -15 5.43 -6 5.55 -3
AA+ 5.73 -13 5.83 -3 6.04 0
AA 6.11 -16 6.18 0 6.46 -4
银行间债市非金融企业债务融资工具,是指具有法人资格的非金融企业在银行间债市发行的、约定在一定期限内还本付息的有价证券,交易商协会负责受理该类债券的发行注册.目前主要品种有短期融资券(CP)、中期票据(MTN)和集合票据等.
银行间债市非金融企业债务融资工具定价估值工作指引(试行)称,上述定价估值,是指多家市场机构对当期各主要信用等级、关键期限非金融企业债务融资工具二级市场均衡收益率估计值的平均水平.
估值机构包括商业银行、保险公司、证券公司、基金公司等各类市场参与者,数量不超过22家.估值内容应至少包含非金融企业债务融资工具1、3、5年期限的重点AAA、AAA、AA+和AA级品种.估值机构应于每周一11:00前报送本周估值数据,估值结果及原始估值数据将于每周一15:00在交易商协会网站公布.
短期融资券和中期票据的票面利率基本由主承销商以簿记建档方式确定.2009年该类产品一度出现发行利率过低,上市後二级市场收益率上涨,导致发行和交易受挫.随後,交易商协会为不同期限、等级的债务融资工具设定利率发行下限,并根据市场走势适时调整,以保证发行和交易的顺畅.
而一级市场发行将参考估值结果定价,具体发行利率/价格将根据发行体具体资质情况以估值结果为基础浮动形成.(完)
参看详情,可点选交易商协会网站(www.nafmii.org.cn/Info/581927)
--发稿 钟华/李宏薇; 审校 杨淑祯
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