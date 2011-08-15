〔中国债市〕人民币利率互换上涨,财政部为地方债务纾困缓解悲观预期

路透北京8月15日电---中国人民币利率互换(IRS)周一上涨,受财政部为地方政府後续融资列出路,及外部环境动荡致中国政策收紧预期暂为纾缓影响.

但中国经济运行仍在平稳增长通道之中,而通胀依然高企,这也抑制投资者的乐观情绪,市场心态仍偏谨慎.

"今天IRS各个期限都在涨,有5-6个点,主要是财政部上午发了一个文,市场解读这是财政部在为地方融资平台债务纾困."北京一银行交易员称.

他并表示,受美债危机及全球经济忧虑的影响,中国政策面可能进入一个观察期,这使得投资者恐慌情绪得到舒缓,但中国通胀依然较高,投资者分歧明显,IRS较为波动.

中国地方政府债务"堰塞湖"有望通过疏导而渐进化解.中国财政部周一发文对地方债务偿还和在建项目後续融资解决办法列出了多条出路.合规项目有望继续获得贷款,广为诟病的银行业地方政府融资平台贷款风险亦见化解曙光.[ID:nCN1898621]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.5040/3.6000 3.5708/3.6625 3.6433/3.7333 3.6883/3.7800 3.6625/3.9700

上周五 3.4767/3.5917 3.5793/3.6736 3.6714/3.7600 3.7171/3.8029 3.6740/3.9740

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变动 +0.0273/+0.0083 -0.0085/-0.0111 -0.0281/-0.0267 -0.0288/-0.0229 -0.0115/-0.0040

注:以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心的统计数据显示,2011年7月人民币IRS成交的名义本金总额为2,810.15亿元人民币,较6月的2,784.86亿元略增.2006年2月中国人民银行推出人民币利率互换交易试点後,当年每月平均成交不超过30亿元.(完)