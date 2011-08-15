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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 15:39 BJT

〔日本股市〕日经指数创近两个月最大单日涨幅,因GDP数据强劲(更新版)

(新增更多细节和背景)

路透东京8月15日电---日股日经指数周一录得近两个月来最大单日涨幅,受日本国内生产总值(GDP)数据好于预期提振,而此前全球市场在经历了极其动荡的一周後反弹,亦提振日股.

机械和汽车类股在上周带领大盘暴跌後,受到价值投资者的逢低吸纳,提振Fanuc(6954.T)上涨近5%,不过部分人士表示,如果美国经济复苏依然步履蹒跚,而且欧债问题加剧,这种反弹或就此止步.

由于产出自3月强震中复苏,日本第二季经济萎缩幅度远小于预估,从而提振人们对国内需求相关股票或进一步上涨的憧憬,其中包括Fast Retailing (9983.T)等零售股.

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