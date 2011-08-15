更正:〔基金观点〕First State看好新兴市场债券,将成立多支相关基金

(更正:内文最後一段应改为"未来一年",非"明年")

路透伦敦8月15日电---澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)旗下基金一名高管表示,希望藉由设立一系列聚焦新兴经济体的债券基金,在未来五年吸引最高达50亿美元进驻.

First State Investments欧洲、中东及非洲区域(EMEA)执行董事Gary Withers表示,将首先成立一支"硬"货币基金产品,将涉及以美元和欧元等主要货币计价的新兴债券.First State Investments隶属于CBA旗下的首域环球资产管理公司(Colonial First State Global Asset Management).

"在一段时间以来,我们已经看到新兴市场债券的发展非常具有吸引力...从五年的角度看来,我们预计吸引的资金将高达50亿美元左右水平,"Withers对路透表示.

"有很多机构投资者有兴趣,尤其是欧洲大陆的机构法人.英国、美国,乃至全球更多地区的投资者兴趣也在不断升温.新兴市场债券资产似乎将成为更加标准的配置,"Withers表示.

他并称,未来一年公司还将成立一支投资于本币债券的新基金,以及一支聚焦新兴市场公司债券的基金.(完)