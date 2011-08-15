更正:〔基金观点〕First State看好新兴市场债券,将成立多支相关基金

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(更正:内文最後一段应改为"未来一年",非"明年")
路透伦敦8月15日电---澳洲联邦银行(CBA)(CBA.AX)旗下基金一名高管表示,希望藉由设立一系列聚焦新兴经济体的债券基金,在未来五年吸引最高达50亿美元进驻.
First State Investments欧洲、中东及非洲区域(EMEA)执行董事Gary Withers表示,将首先成立一支"硬"货币基金产品,将涉及以美元和欧元等主要货币计价的新兴债券.First State Investments隶属于CBA旗下的首域环球资产管理公司(Colonial First State Global Asset Management).
"在一段时间以来,我们已经看到新兴市场债券的发展非常具有吸引力...从五年的角度看来,我们预计吸引的资金将高达50亿美元左右水平,"Withers对路透表示.
"有很多机构投资者有兴趣,尤其是欧洲大陆的机构法人.英国、美国,乃至全球更多地区的投资者兴趣也在不断升温.新兴市场债券资产似乎将成为更加标准的配置,"Withers表示.
他并称,未来一年公司还将成立一支投资于本币债券的新基金,以及一支聚焦新兴市场公司债券的基金.(完)
--编译 丁琦;审校 龚芳
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类