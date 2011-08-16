《Johnston专栏》中国与美国：现代版《双城记》

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撰稿 David Cay Johnston 编译 高虹

路透澳门8月12日电---中国正处在最好的时代，美国则正经历最糟糕的时代。若论及赋税和经济成长，中国一路顺风，美国错误百出。

关于减税和减少政府支出可推动经济走向繁荣的观点，下面的消息供参考。

在中国，2003年以来税收增幅比经济增幅高出五分之一。；而在美国，税收增幅比经济增幅低四分之一。

结果是，中国税收占国内生产总值(GDP)的比例上升约22%，而美国的该比例则下降7%。

在中国，到处是工作机会；在美国，到处是失业人群。

这说明，美国之所以近10年经济增长迟缓，眼下甚至有停滞的风险，并非由于收税过高，而是由于它采行不健全的反市场经济原则；而共产党领导下的中国，虽然赋税上升，经济却迅猛增长。

中国认为徵税与经济增长互相促进，而美国却认为徵税会阻碍经济。

**有效的经济政策**

中国深知，税收花在哪里才至关重要，因此中国把钱花在教育、基础设施和养老保障方面。

在中国，有约一半的人口生活在城市，这里道路宽敞平坦，无不凸显经济增长势头。为了抵御洪涝灾害，中国在地势较低的沿海地区兴修雨水排水系统；而为了满足湿热天气中人们的空调用电需求，发电厂迅猛建设。

在美国，政府正着手削减教师工资，坑坑洼洼的马路给减震器和轮胎商店等带来不少生意，而美国的养老金计划401K账户已蒸发2万亿(兆)美元，成了201K，养老保障堪忧。

中国人清楚，而美国人却已忘记的一点是：民间财富要以国家财富为基础。而国家财富主要就来自于税收。

在沙子上建立的摩天大厦，总逃不过坍塌的厄运，最终血本无归。

而中国则是以花岗岩为基础，因此就有无穷的发展潜力，虽然政治意识形态和法治体系会形成一定的制约。

中国对自身经济增长势头颇具信心，上调个人所得税起徵点，有6,000万低收入人群无需再缴纳个税，而仍需缴纳个税的人群中，有2,400万人徵税门槛降低。反观美国，茶叶党提出应对低收入人群加税。

与茶叶党不一样的是，中国奉行传统、久经考验的观念，即挣钱越多、缴税越多。他们也抓住经济学家亚当史密斯(Adam Smith)的理论：向穷人徵税只会提高整体劳动成本；以及洛克(John Locke)的理论：不应向穷人徵税。

一如狄更斯在《双城记》中所写：「这是光明的季节，是黑暗的季节；这是希望的春天，是绝望的冬天；我们拥有一切，我们一无所有；我们都直奔天堂，我们直奔相反的方向。」简而言之，现在的中国与美国，就是现代版的《双城记》。(完)