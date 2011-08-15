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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:03 BJT

《外汇动态》世行行长强调澳洲发展优势,或吸引澳元多头的注意

0741GMT--世界银行行长佐利克周末在悉尼的演讲中,表达了对欧美情势变化的关切.

然而,澳元AUD=多头可能会留意到佐利克的最後综述,他称,澳洲的处境要远好于其他发达国家,因为该国已进行了结构性改革.

他谈到,在财政方面,澳洲债务仅占国内生产总值(GDP)的7%,而且该国正在充分利用身处亚太地区这点优势.(完)

--编译 兰秀娟;审校 隋芬

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