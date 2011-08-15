〔路透基点〕中国铝业在港寻求3亿美元联贷,用于再融资和补充资本

路透香港8月11日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国最大的氧化铝和铝生产商-中国铝业(中铝)(2600.HK)正在香港寻求3亿美元三年期银团贷款,贷款将用于再融资和运营资本等用途.

澳新银行(澳盛银行,ANZ)和法国Natixis银行联合担任本次离岸贷款的委托主办行和额度分配行.借款人为中铝的海外贸易子公司-中铝国贸香港,由中铝提供担保.上述两家银行目前邀请银行按以下两个层次参贷:

对于承贷7,500万美元及以上的银行,可获得包含所有费用在内170个基点的价码,以及委托主办行和额度分配行的头衔;

对于承贷5,000万美元或以上的银行,可获得包含所有费用在内168个基点的价码,以及委托主办行和安排行的头衔.

回覆截止日在本月底.

中铝上次被披露寻求贷款是在2009年4月,当时该公司获得四家中资银行高达210亿美元的贷款,用于以支持其入股澳洲矿业公司力拓(Rio Tinto).

是次贷款包括195亿美元收购贷款和15亿美元备用贷款,由中国国家开发银行、中国农业银行、中国银行和中国进出口银行安排.(完)