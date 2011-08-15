敬告客户:特别报导--"深圳制造"--全球手机市场的隐秘帝国--PDF版本****

位于香港尖沙咀黄金地段的重庆大厦,曾是知名导演王家卫当年拍摄电影《重庆森林》的取景地.不过,慕名而来的影迷们或许并不知道,重庆大厦还扮演着另一个角色:全球新兴市场在亚洲重要的手机交易市场.

如果追根溯源,大部分经由重庆大厦销往海外的中国手机,都有一个共同的出生地--深圳.

在深圳,一部手机从方案设计、模具制作、配件供应、组装配送、零售,甚至售後服务,形成了一条极度细分的产业链.尤其在台湾联发科(2454.TW)开始供应一整套芯片解决方案後,大大降低了手机生产的技术门槛,生产商只需要把外壳套入模子就可以"攒出"一部手机.

据深圳市手机行业协会执行副会长孙文平估算,去年深圳非品牌手机(亦被称为"白牌手机")的出货量高达8亿-9亿部,其中约80%出口海外.

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