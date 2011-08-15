敬告客户:特别报导--"深圳制造"--全球手机市场的隐秘帝国--PDF版本****

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
位于香港尖沙咀黄金地段的重庆大厦,曾是知名导演王家卫当年拍摄电影《重庆森林》的取景地.不过,慕名而来的影迷们或许并不知道,重庆大厦还扮演着另一个角色:全球新兴市场在亚洲重要的手机交易市场.
如果追根溯源,大部分经由重庆大厦销往海外的中国手机,都有一个共同的出生地--深圳.
在深圳,一部手机从方案设计、模具制作、配件供应、组装配送、零售,甚至售後服务,形成了一条极度细分的产业链.尤其在台湾联发科(2454.TW)开始供应一整套芯片解决方案後,大大降低了手机生产的技术门槛,生产商只需要把外壳套入模子就可以"攒出"一部手机.
据深圳市手机行业协会执行副会长孙文平估算,去年深圳非品牌手机(亦被称为"白牌手机")的出货量高达8亿-9亿部,其中约80%出口海外.
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路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类