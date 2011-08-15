京沪高铁：安全与便利能否兼得？

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京/上海8月14日电(记者 Michael Martina)---京沪高铁设计最高时速350公里，但在7月发生温州动车追尾脱轨事故，以及厂商近日主动召回动车组後，乘客齐德舟(音)认为，这样的速度实在是太快了。

58岁的齐先生在车上接受采访时说：“这些火车的速度不应超过200公里。(高铁)虽然便利，但我得说，我担心速度太快了。”此时列车正以309公里的时速行驶。

周五，中国第二大列车制造商北车宣布，主动召回子公司生产且已在京沪高铁上运营的54大列CRH380BL型动车组，这对近来四面楚歌的中国铁路系统无异于又一打击。

不过就算这样，就算“7.23”动车事故造成了40人遇难，周五晚的这趟京沪高铁上仍满是乘客。

许多乘客为了图方便，暂时顾不上对铁路系统的疑虑了。

尽管如此，许多人还是希望高铁项目和整个铁路建设计划能降温。去年中国铁路投资总额达到7,495亿元。

51岁的建筑维护服务经理王建(音)说：“在此次事故前，我以为这些列车是安全的。但如果有得选，我还是愿意搭飞机。”

京沪间航班价格高于高铁，并且常常误点。而白天的京沪高铁班次很多，开车前几分钟还能买到票。

王建说：“火车上其他人肯定也有对安全的顾虑。”

京沪高铁6月底通车，被视作为中国共产党建党90周年献礼。中国铁道部高官称京沪高铁是中国科技巨大进步的体现，是中国人的骄傲。如今，这却成了人们质疑铁道部的一个论据。

王建说：“铁道部内部应该实行变革，根本问题在于，铁道部门与政府关系太紧密，需要加强市场力量的作用。”

对于7月动车追尾事故，中国官员先是将其归咎于雷击，後来又将其归咎于信号设备缺陷。但周五中国媒体引述调查人员的话称，此次动车追尾事故也暴露出管理缺陷，本来是可以避免的。

专家指出，大量动车组被召回，表明高层已在重新思考铁路发展速度。

据新华社报导，京沪高铁班次将由每日88对减少至66对，最快时速将降至300公里。

25岁的蒋彪(音)是从事进口手表销售的，他认为温州动车事故是偶然事件。

他说：“如果高铁真的不安全，政府就不会允许继续运行了。”

他补充道：“从安全角度说，温州事故是个例外。飞机也可能坠毁的。”

记者周六在上海飞往北京的航班上采访了29岁的电气工程师王凯林(音)，他对互联网在动车事故中发挥的作用表示赞许。

他说：“社会舆论向政府施加了巨大压力。如果不是互联网，这次事故可能就这麽悄悄过去了，然後被淡忘。”

王建说，没准哪天他也会搭高铁去北京，但眼下，他还是会坚持搭飞机。(完)