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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 16:07 BJT

〔表格〕LME金属库存最新变化--8月15日

路透伦敦8月15日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):

品种 最新库存 变动

铜 460,600 -1,175

锡 22,895 +115

铅 308,300 -225

锌 877,875 -1,275

铝 4,557,675 -6,550

镍 103,272 -318

铝合金 127,800 -100

NASAAC 151,780 +420

*NASAAC为北美特种铝合金(完)

--编译 丁琦;审校 蔡美珍

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