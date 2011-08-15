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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:16 BJT

〔中国期市〕沪铜和伦铜均上涨,受股市走高提振

路透上海8月15日电---铜价周一上涨,因亚洲股市延续上周涨势,受更多正面的经济数据提振.

投资者入场抄底,但是整体市场在德法峰会前仍面临风险;德法峰会可能推出针对欧债危机的解决方案.

0700GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3升1%,报每吨8,950.50美元,上个交易日下跌0.2%.

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