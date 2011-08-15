〔欧洲汇市〕英镑变动不大,兑欧元走势艰难受英国经济复苏忧虑影响

路透伦敦8月15日电---英镑周一持稳,受助于中国投资者买盘和股市基调略有转好,不过英镑兑欧元走势艰难,且不太可能会大幅上扬,因为市场对英国经济复苏的忧虑挥之不去.

市场普遍担心英国经济的体质,使得英国央行有可能祭出更多宽松货币政策.周一公布的民间部门数据显示,英国和威尔士房产询价较上年同期下滑,为2009年9月以来首见,凸显在通胀居高不下的情况下,经济复苏仍乏力.