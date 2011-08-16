更正:〔欧洲汇市〕英镑变动不大,兑欧元走势艰难受英国经济复苏忧虑影响(8月15日)

《全球重要经济事件一览表》--2月6日-2月13日
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
(更正:因译文有误,内文第二段应改为"英格兰和威尔士的住宅卖方要价",非"英国和威尔士房产询价")
路透伦敦8月15日电---英镑周一持稳,受助于中国投资者买盘和股市基调略有转好,不过英镑兑欧元走势艰难,且不太可能会大幅上扬,因为市场对英国经济复苏的忧虑挥之不去.
市场普遍担心英国经济的体质,使得英国央行有可能祭出更多宽松货币政策.周一公布的民间部门数据显示,英格兰和威尔士的住宅卖方要价较上年同期下滑,为2009年9月以来首见,凸显在通胀居高不下的情况下,经济复苏仍乏力.
英国央行最新货币政策会议记录将在周三公布,部分市场人士预期,记录内容将显示央行益发忧心经济.许多市场人士急切希望得知,该次会议上,是否有另一名官员加入委员普森的行列,主张扩大量化宽松.
英镑/美元GBP=D4持平于1.6270美元,仍高于55日移动均线位置1.6214.技术分析师称,英镑必须升破4月至7月的阻力线位置1.6452,才能向上突破1.65.下档方面,短线支撑在8月12日低点1.6170附近.
英镑兑欧元下跌.欧元/英镑EURGBP=D4最新上涨0.5%,报0.8794英镑,主要受到欧元兑瑞郎大涨拉抬.
欧元兑瑞郎劲升至两周高位,因市场臆测瑞士央行可能让瑞郎钉住欧元.英镑兑瑞郎GBPCHF=亦上扬,但欧元涨幅较大.(完)
--编译 兰秀娟/蔡美珍;审校 白云/隋芬
全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS
汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]
国际汇市报导.....[FRX/CN|USD/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]
所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]
汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]
美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]
欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]
人民币.[CNY/CN] 港元...[HK/CN]
现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=
英国考文垂--美联储副主席费舍尔(Stanley Fischer)以“货币政策进程”为题在华威经济峰会(Warwick Economics Summit)发表演说(1240)。
路透上海2月6日 - 以下为中国2017年政策性银行以及其他金融机构已公开发行金融债的具体情况: 一、国家开发银行 人民币债券 --------------------------------------------------------------- 债券名称 发行时间 规模 期限(年) 票面年利率 首场投标倍数 (亿元人民币) 2016年13期 1月5日 90 10 3.7659% 2.33(第17次增发，参考收益率) 增发17 增发18 1月10日 100 3.6866% 1.95(第18次增发，参考收益率) 增发19 1月17日 100 3.8205% 2.82(第19次增发，参考收益率) 2016年15期 1月5日 60 3 3.5650% 2.32(第八次增发，参考收益率) 增发8 增发9 1月
以下为中国即将或正在发行的金融债: 发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间 (亿元人民币) (年) 或参考收益率 ============================================================================= 农发行 60 1 *3.3572% 固息增发债 2/7-2/8 50 3 *3.8078% 50 5 *4.0150% 50 7 *4.2069% 50 10 *4.3015% (2017年第1-5期增发债) *国