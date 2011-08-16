更正:〔欧洲汇市〕英镑变动不大,兑欧元走势艰难受英国经济复苏忧虑影响(8月15日)

(更正:因译文有误,内文第二段应改为"英格兰和威尔士的住宅卖方要价",非"英国和威尔士房产询价")

路透伦敦8月15日电---英镑周一持稳,受助于中国投资者买盘和股市基调略有转好,不过英镑兑欧元走势艰难,且不太可能会大幅上扬,因为市场对英国经济复苏的忧虑挥之不去.

市场普遍担心英国经济的体质,使得英国央行有可能祭出更多宽松货币政策.周一公布的民间部门数据显示,英格兰和威尔士的住宅卖方要价较上年同期下滑,为2009年9月以来首见,凸显在通胀居高不下的情况下,经济复苏仍乏力.

英国央行最新货币政策会议记录将在周三公布,部分市场人士预期,记录内容将显示央行益发忧心经济.许多市场人士急切希望得知,该次会议上,是否有另一名官员加入委员普森的行列,主张扩大量化宽松.

英镑/美元GBP=D4持平于1.6270美元,仍高于55日移动均线位置1.6214.技术分析师称,英镑必须升破4月至7月的阻力线位置1.6452,才能向上突破1.65.下档方面,短线支撑在8月12日低点1.6170附近.

英镑兑欧元下跌.欧元/英镑EURGBP=D4最新上涨0.5%,报0.8794英镑,主要受到欧元兑瑞郎大涨拉抬.

欧元兑瑞郎劲升至两周高位,因市场臆测瑞士央行可能让瑞郎钉住欧元.英镑兑瑞郎GBPCHF=亦上扬,但欧元涨幅较大.(完)

--编译 兰秀娟/蔡美珍;审校 白云/隋芬

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