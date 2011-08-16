《交易视点》中国债市中期拐点已现,短期震荡筑底--中金

路透上海8月16日电---中国大型投行--中金公司最新中国利率策略周报认为,通胀拐点决定债市的中期拐点，随着通胀进入下行通道，展望未来一年的时间，债市将进入阶段性牛市，目前正处于一个筑底的过程。

但是从筑底到趋势性上涨的具体时间点还需要看流动性拐点，流动性拐点的标志是央行货币政策放松，往往滞後于通胀拐点大约半年的时间。政策放松需要具备两个条件：

第一，CPI持续回落，一般需要看到其不超过1年期央票利率水平1个百分点，按照目前央票利率的水平，需要CPI同比回落至4.5%以下，因此政策在12月之前转向的可能性仍不大；

第二，M2增速低于央行目标值这一条件目前是符合的，但M2增速偏低本身有脱媒化的原因，存款增速仍高于16%。那麽债市是否还有调整的风险呢？我们认为收益率在近期的波动区间内还会有所反复，但再创新高的可能性在下降。

短期的干扰因素有如下四个方面：

第一，市场对食品价格走势的预期还会有所反复；

第二，7天回购利率在3%以上还可能出现阶段性的冲高；

第三，适当提高存款利率或拓宽存款利率上限的可能性还不能完全排除；

第四，下半年债券供给量仍较大，但新增资金仍然有限。

综合上述分析，在货币政策短期内还难以放松但债市中期拐点已经显现的情况下，建议投资者采取“下跌买入、上涨不追”的策略，逐步提高组合的久期，并选择有一定安全边际的固息品种，优先配置政策性银行债，国债当中3-5年和20年期的相对价值最高。

此外，维持组合中固息债和浮息债的相对平衡仍十分必要，即Shibor浮息债仓位重的投资者可以考虑将部分换为固息债，仓位不重的也不必卖出。在固定收益大类资产配置上，利率产品在未来一段时间的表现会好于信用产品，而信用债中高等级优于低等级。

**CPI和PPI将双双进入下降通道**

本轮通胀的高峰正在过去，PPI和CPI同比在7月都已经见顶，未来将进入下降通道。

我们预计8-12月PPI环比将保持在0.5%以下，不排除个别月份出现小幅下跌的情形，同比至年底将回落至4-5%之间，这样的判断基于两点考虑：

第一，尽管QE3推出的可能性较大，有助于增强市场的通胀预期，但全球经济增速仍会低于去年下半年，大宗商品价格在下半年更有可能的是震荡而不是单边上扬；

第二，考虑到企业的库存压力不大，PPI环比也不会出现像08年次贷危机时的连续下跌。

7月CPI同比也将是本轮通胀的顶点。

首先，猪周期已进入下降通道，在很大程度上也就决定了食品同比将逐步回落；

其次，非食品同比出现今年以来的首次回落，前期创新高的服务类上涨动力开始减弱，考虑到未来PPI下降会进一步拉低非食品消费品，非食品的高点或许也已经跨过。

不过CPI同比的回落不会很快，并且在下降过程中存在个别月份再次反弹的可能性，主要有两个干扰因素：一是非猪肉的其他肉类的涨幅，从07-08年来看肉禽同比容易形成“双峰”特征；二是食用油限价放开对在外就餐的传导作用。初步判断8月份CPI同比将下降至6%附近，12月份将进一步回落至4.5%附近，明年年中跌至3%附近。

**下半年经济下滑的风险有多大？**

7月份工业增加值同比未能延续6月份反弹的势头，环比增速也创下今年以来的新低，对经济下行的担忧又重新抬头。

那麽未来继续下降的空间还有多大？工业增加值同时受内外需变化的影响，所以与进口量和出口量都有明显的相关性，但次贷危机之後与进口量的走势更加同步，也就是说，工业增加值与内需更加相关。

目前经济超预期下行的风险主要是外需，而不是内需。

7月份进口量有回升的迹象，显示随着大宗商品价格的下跌，对内需的抑制作用在减弱；

投资增速虽然在回落，但受保障房建设速度加快的支撑，幅度并不大，而且新开工项目的投资增速在持续上升。外需在下半年的下滑是确定的，但下滑程度也不及08年。

首先，欧美经济在下半年是低增长，而08年是负增长；

其次，08年人民币相对于大多数货币都出现了大幅升值，加剧了出口下滑的幅度，而今年至今人民币相对于一揽子货币并没有升值，下半年只要美元不出现大幅升值，且人民币相对于美元的双向波动机制更加灵活，就可以避免汇率对外需造成的过度冲击。

综合考虑，我们认为即使下半年工业增加值环比低于上半年，同比增速也将保持在12.5-13.5%之间。(完)

欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]