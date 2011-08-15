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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:41 BJT

〔路透基点〕中国中信银行签署对粤海控股8.2亿元人民币六个月期贷款

路透香港8月15日电---汤森路透旗下基点引述银行业消息人士报导称,中国中信银行签署了对粤海控股集团有限公司(GDH Ltd.)8.2亿元人民币的六个月期贷款.

该宗贷款支付的利率为中国人民银行相同期限指标利率的100%.

中信银行作为委托主办行和额度分配行,承贷8亿元人民币.上海浦东发展银行为参贷行,承贷2,000万元人民币.

此次贷款资金将用于补充营运资本,签约仪式于8月10日进行.

今年6月,粤海控股获得5.36亿美元等值四年期银团贷款,分为3.9亿美元和11.4亿港元两个部分.该项贷款支付的包含所有费用价码大约为250个基点上下.

粤海控股是一家投资控股公司,是目前广东省最大的海外经营综合性公司,旗下包括金威啤酒集团有限公司(Kingway Brewery Holdings Ltd.,)、粤海投资有限公司(Guangdong Investment Ltd.,)、广南(集团)有限公司(Guangnan (Holdings)Ltd.,)和粤海制革有限公司(Guangdong Tannery Ltd.,). (完)

--编译 王洋;审校 沈以文

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