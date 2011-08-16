《交易视点》中国可转债市场建仓时机来临,但不建议追涨--中金

路透上海8月16日电---中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报认为，转债市场建仓时机已经来临，在未看到股市明显拐点前，不建议追涨，要注意建仓节奏。同时，股市表现和新券上市带动二级市场个券估值下降仍是值得警惕的风险点。

**可转债建仓机会来临，但不建议追涨**

在上周周报提到转债市场显露出估值见底的积极迹象，抄底时机已经隐现，上周三进一步提出较好的建仓时机已经来临。我们认为转债已经是底部区域的理由包括：

1、股市将从快速下跌趋势中摆脱出来，有望重新进入震荡格局，但中期仍存在变数；2、转债绝对价位已经处于低位，进入强支撑区域；3、虽然还面临国电转债等供给压力，但供求最紧张时期正在过去；4、资金面明显缓解，被动“去库存”或兑现流动性压力降低，机会成本降低。

当然，随着上周的反弹，我们再次提醒投资者，条款保护大为弱化情况下，股市走势决定转债市场大格局，在没有看到股市明显拐点前，不建议追涨，注意建仓节奏。而股市表现和新券上市带动二级市场个券估值下降仍是值得警惕的风险点。

大盘转债、低价位且流动好的新券、双良和新钢等条款保护较好个券都是值得关注的低吸标的，股性个券中仅有美丰稍有关注价值。

我们对个券的短期排序是工行、中海、深机、巨轮、中行、石化，而双良、新钢、中鼎仍可继续持有，燕京、美丰、澄星建议优先持有正股。国投、川投建议等待国电转债供给冲击考验。

**热点个券**

中海、深机转债两只新券具备较诸多老券更好的投资价值，都适宜博弈股市整体反弹。我们维持上市初期积极把握逢低吸纳机会的建议。

当然，基于对公司业绩反转时点的预期，以及股市震荡和转债未来仍有供给的考虑，仍建议投资者适当控制仓位，留出部分头寸等待未来可能的低吸机会，股市不确定性仍较大情况下不建议追涨，上涨後放慢建仓节奏。

两只转债性价比相差不大，取决于投资者对股市的判断和风险承受能力，我们并无明显的倾向性看法。

国投转债上半年业绩好于市场预期，电量增长强劲，毛利水平有所改善。三季度将迎来水电丰水期，但股价中短期上涨触发剂不多，反转机会还需要时间。我们5月份以来看淡该转债，但其优势不应被完全忽视。目前该转债开始具备投资价值，只是买点还需等待。(完)

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