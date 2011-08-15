更正:〔中国能源〕大连福佳大化PX项目仍正常运行,此前政府下令停产--消息

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(更正:因译文有误,第一段的paraxylene应为"对二甲苯",非"二甲苯")
路透北京8月15日电---一名行业消息人士周一透露,中国私营企业--大连福佳大化石油化工仍在照常运行其年产70万吨的对二甲苯(paraxylene, PX)工厂,尽管地方政府因担心有毒物外泄,已在周日下令该厂关闭.
上述消息人士称,福佳大化在照常接收来自伊朗与巴布亚新几内亚等供应方的石脑油船货.该公司是中国主要的石脑油进口商之一.
"工厂运转正常…没有运营变更的通知."一位熟悉情况的消息人士说.
据贸易消息人士,该工厂每月进口10-12万吨的重质石脑油.(完)
--编译 隋芬;审校 沈以文
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类