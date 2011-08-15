更正:〔中国能源〕大连福佳大化PX项目仍正常运行,此前政府下令停产--消息

(更正:因译文有误,第一段的paraxylene应为"对二甲苯",非"二甲苯")

路透北京8月15日电---一名行业消息人士周一透露,中国私营企业--大连福佳大化石油化工仍在照常运行其年产70万吨的对二甲苯(paraxylene, PX)工厂,尽管地方政府因担心有毒物外泄,已在周日下令该厂关闭.

上述消息人士称,福佳大化在照常接收来自伊朗与巴布亚新几内亚等供应方的石脑油船货.该公司是中国主要的石脑油进口商之一.

"工厂运转正常…没有运营变更的通知."一位熟悉情况的消息人士说.

据贸易消息人士,该工厂每月进口10-12万吨的重质石脑油.(完)