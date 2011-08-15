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市场报道 | 2011年 8月 15日 星期一 16:51 BJT

〔路透调查〕新加坡7月非石油国内出口料较6月持平,但同比或增长4.6%

* 公布事项:新加坡7月非石油国内出口

* 公布时间:8月17日周三0500GMT

新加坡非石油国内出口(百分比变动)

7月预估 6月

中值 区间

出口(较上月,经季节调整) 持平 -3.2/+1.2 -4.5

出口(较上年同期) +4.6 +0.3/+6.5 -1.1

* 关注因素

--新加坡7月非石油国内出口(NODX)可能较6月几无变动,因电子品出货的持续疲弱被医药品及石油钻探产品销售的强劲所抵消.

--新加坡政府上周将其全年经济成长预估自5-7%下修至5-6%,同时还将其对非石油出口增幅的预估自8-10%下修至6-7%.

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