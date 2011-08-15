〔路透调查〕新加坡7月非石油国内出口料较6月持平,但同比或增长4.6%

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
* 公布事项:新加坡7月非石油国内出口
* 公布时间:8月17日周三0500GMT
新加坡非石油国内出口(百分比变动)
7月预估 6月
中值 区间
出口(较上月,经季节调整) 持平 -3.2/+1.2 -4.5
出口(较上年同期) +4.6 +0.3/+6.5 -1.1
* 关注因素
--新加坡7月非石油国内出口(NODX)可能较6月几无变动,因电子品出货的持续疲弱被医药品及石油钻探产品销售的强劲所抵消.
--新加坡政府上周将其全年经济成长预估自5-7%下修至5-6%,同时还将其对非石油出口增幅的预估自8-10%下修至6-7%.
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类