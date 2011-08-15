〔路透调查〕新加坡7月非石油国内出口料较6月持平,但同比或增长4.6%

--新加坡7月非石油国内出口(NODX)可能较6月几无变动,因电子品出货的持续疲弱被医药品及石油钻探产品销售的强劲所抵消.

--新加坡政府上周将其全年经济成长预估自5-7%下修至5-6%,同时还将其对非石油出口增幅的预估自8-10%下修至6-7%.