《中国新债预测》进出口行七年固息债利率预测均值4.50%、五年债4.37%

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
* 招标品种: 进出口行七年固息债 五年固息债
* 招标金额: 至多120亿元人民币 至多120亿元
* 预测均值: 4.50% 4.37%
* 预测区间: 4.45%-4.55% 4.34%-4.43%
* 招标时间: 周二(16日)上午10:00-11:00 周二(16日)上午10:00-11:00
* 受访人数: 九位(银行、券商) 九位(银行、券商)
路透北京8月15日电---中国进出口银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年和五年两期固息债.由于现券收益率前期跌幅较大,加之此类新债供给较多,或限制其需求;但近期政策微调预期抬头,资金面供给较充裕,或会激发部分机构的买兴.路透调查显示,两期债利率预测均值分别落在4.50%和4.37%,接近二级市场水平.
"这类债近来收益率降了不少,吸引力不是很高,"上海一大型银行交易员称,"以後想拿这类债也不会缺货,我们预计最终收益率会接近二级市场水平.".
上海另一银行交易员亦称,国内基本面有放缓迹象,现券收益率後期再大幅上涨的可能性不大,有机构业已选择适当拉长配置久期.两期新债相比较而言,交易性机构或更看好七年期品种.
周一,剩馀期限近6.9年的农发债110411双边报价CN110411=CFXM末笔为4.52/4.48%;剩馀期限近五年的进出口债110314双边报价CN110314=CFXM末笔为4.40/4.36%.
中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期固息政策金融债最新收益率报4.5550%;五年期固息政策金融债最新收益率报4.4646%.
该两期债为进出口行今年第15和第16期金融债,以下为具体条款:
第15期 第16期
---------------------------------------------------------------------
招标量 120亿元 120亿元
追加发行量 不超过80亿元 不超过80亿元
期限/计息方式 七年/固息 五年/固息
招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)
缴款/起息日 8月25日 9月1日
发行期 8月16日-8月25日 8月16日-9月1日
上市流通日 8月31日 9月7日
基本承销额 无 无
付息频率 按年 按年
---------------------------------------------------------------------(完)
--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。