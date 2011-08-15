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亚洲 | 2011年 8月 15日 星期一 16:34 BJT

《中国新债预测》进出口行七年固息债利率预测均值4.50%、五年债4.37%

* 招标品种: 进出口行七年固息债 五年固息债

* 招标金额: 至多120亿元人民币 至多120亿元

* 预测均值: 4.50% 4.37%

* 预测区间: 4.45%-4.55% 4.34%-4.43%

* 招标时间: 周二(16日)上午10:00-11:00 周二(16日)上午10:00-11:00

* 受访人数: 九位(银行、券商) 九位(银行、券商)

路透北京8月15日电---中国进出口银行[CHDB.UL]周二将招标发行七年和五年两期固息债.由于现券收益率前期跌幅较大,加之此类新债供给较多,或限制其需求;但近期政策微调预期抬头,资金面供给较充裕,或会激发部分机构的买兴.路透调查显示,两期债利率预测均值分别落在4.50%和4.37%,接近二级市场水平.

"这类债近来收益率降了不少,吸引力不是很高,"上海一大型银行交易员称,"以後想拿这类债也不会缺货,我们预计最终收益率会接近二级市场水平.".

上海另一银行交易员亦称,国内基本面有放缓迹象,现券收益率後期再大幅上涨的可能性不大,有机构业已选择适当拉长配置久期.两期新债相比较而言,交易性机构或更看好七年期品种.

周一,剩馀期限近6.9年的农发债110411双边报价CN110411=CFXM末笔为4.52/4.48%;剩馀期限近五年的进出口债110314双边报价CN110314=CFXM末笔为4.40/4.36%.

中央国债登记结算公司固息金融债收益率曲线<0#IFSVYBMK=>最新报价显示,七年期固息政策金融债最新收益率报4.5550%;五年期固息政策金融债最新收益率报4.4646%.

该两期债为进出口行今年第15和第16期金融债,以下为具体条款:

第15期 第16期

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招标量 120亿元 120亿元

追加发行量 不超过80亿元 不超过80亿元

期限/计息方式 七年/固息 五年/固息

招标方式 单一利率中标(荷兰式) 单一利率中标(荷兰式)

缴款/起息日 8月25日 9月1日

发行期 8月16日-8月25日 8月16日-9月1日

上市流通日 8月31日 9月7日

基本承销额 无 无

付息频率 按年 按年

---------------------------------------------------------------------(完)

--发稿 曹巍浩; 审校 杨淑祯

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