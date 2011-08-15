《外汇动态》欧元/美元隐含波动率走低,因现汇反弹

0825GMT---欧元/美元EURVOL隐含波动率走低,因欧元/美元EUR=现汇反弹至1.4300美元上方,缓解市场对欧元下跌风险的担忧.

一个月欧元/美元隐含波动率EUR1MO=报约13.55%,远低于上周初触及的16.0%附近的14个月高位.但风险逆转指标仍暗示市场偏好欧元/美元看跌期权,delta为0.25的一个月欧元/瑞郎期权风险逆转指标EUR1MRR=ICAP报约3.3%,接近上周触及的高位3.4%.(完)

--编译 李富强;审校 白云

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