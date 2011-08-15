〔英国经济〕目前尚不需要实施进一步的量化宽松--央行委员迈尔斯

路透伦敦8月15日电---周一刊出的专访显示,英国央行货币政策委员会(MPC)委员迈尔斯称,目前英国经济尚不需要更多来自量化宽松措施的刺激,不过有可能出现需要进一步量化宽松的时刻.

"有可能出现这样的情况,即我认为正确的对策是实施进一步的资产购买,不过目前在我来看尚不需要,"他在上周五接受道琼斯Newswires采访时说.